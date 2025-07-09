Siirt'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü P.K. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

P.K'nin kullandığı motosiklet, Kurtalan-Siirt çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
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