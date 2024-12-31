Siirt'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Siirt'te park halindeki minibüse çarpan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Harun Erkuş, kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ailesi, taziyeleri kabul ediyor.
Siirt'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Doğan Mahallesi 1224. Sokak'ta dün motosikletin park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Harun Erkuş'un (17) cenazesi yakınları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Erkuş'un ailesi ve yakınları, Fethi Serin Camisi Taziyeevi'nde taziyeleri kabul ediyor.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sahipsiz köpekler de minibüsün önünde görülüyor.