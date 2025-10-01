Siirt'te Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Kadir E'nin (20) kullandığı motosiklet, dün Çal Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.