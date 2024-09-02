Siirt'te Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

SİİRT'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Okan Gezer (17) yaşamını yitirdi. Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Muhammed Okan Gezer yönetimindeki 56 AAB 743 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AF 828 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gezer yola savruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammed Okan Gezer'in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Muhammed Okan Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Akif ÖZALP/SİİRT;