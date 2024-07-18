Siirt'te minibüsün üzerinde yolculuk yapan 4 kişi cep telefonuyla kaydedildi

SİİRT'te, 4 kişinin minibüsün üzerinde yaptığı yolculuk cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Siirt- Pervari kara yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 HAJ 954 plakalı yolcu minibüsünün üzerine çıkan 4 kişi, kilometrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde minibüsün üzerine çıkan 4 kişiden 1'inin uzandığı görüldü. Virajlı yolda ilerleyen minibüs, bir süre sonra kayboldu.