Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tuzcular köyü Karabayır mezrasında evinin önünde oynayan İshak Gültekin (2), amcası N. Gültekin idaresindeki geri manevra yapan minibüsün altında kaldı.

Ağır yaralanan Gültekin 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Gözaltına alınan N. Gültekin'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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