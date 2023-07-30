Siirt'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirvan ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde S.B'nin (33) kullandığı 21 ACK 222 plakalı hafif ticari araç, A.S. (52) idaresindeki 33 AKB 46 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile R.B, A.Ş, E.B. ve G.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT