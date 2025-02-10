Siirt'te Metruk Okul Binasının Yıkımına Başlandı
Siirt'te yıkım kararı alınan metruk Atatürk İlkokulu binası, belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı. Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında bölge geçici otopark olarak düzenlenecek ve okulun yeniden inşası için hazırlıklar yapılacak.
Siirt'te yıkım kararı bulunan metruk haldeki okul binasının belediye ekiplerince yıkımına başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla kentteki metruk binaların yıkımına yönelik çalışmalar sürüyor.
Sahada incelemeler yapan Kızılkaya, metruk haldeki Atatürk İlkokulu binasının da yıkılması talimatını verdi.
Siirt Belediyesi ekipleri, binanın yıkımına başladı.
Şehir içi trafik akışını rahatlatmak amacıyla okulun bulunduğu alanının geçici süreyle ücretsiz otopark olarak düzenlenmesinin planlandığı, yatırım programına alınan okulun yeniden inşası için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.