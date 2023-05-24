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Siirt'te metruk bina yıkımı yapıldı

Siirt'te metruk bina yıkımı yapıldı

Güncel Haberler

Siirt'te Tınaztepe Mahallesinde metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Siirt'te Tınaztepe Mahallesinde metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalara yönelik çalışma başlattı.

Ekipleri, Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde, alınan güvenlik önlemlerinin ardından binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Son 2 yılda yıktırılan metruk bina sayısı 76'ya yükseldi.

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Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt Belediyesi Siirt Güncel Haberler

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