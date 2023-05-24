Siirt'te metruk bina yıkımı yapıldı
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Siirt'te Tınaztepe Mahallesinde metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Siirt'te Tınaztepe Mahallesinde metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Siirt Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalara yönelik çalışma başlattı.
Ekipleri, Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde, alınan güvenlik önlemlerinin ardından binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Son 2 yılda yıktırılan metruk bina sayısı 76'ya yükseldi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel