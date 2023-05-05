Siirt'te Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

Siirt'te Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı düzenlendi.

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, bir otelde düzenlenen toplantıda, sendika çalışmalarını anlattı, yeni dönemde önemli hedeflerinin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Memur-Sen'in Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde seferberlik ruhuyla depremzedelerin yardımına koştuğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Camia olarak 159 tır yardımı hızlıca organize edip deprem bölgesine ulaştırdık. İl teşkilatlarımızla birlikte 11 milyon 753 lira nakdi ve 550 çadır ile depremzedelere tahsis ettiğimiz Ankara'daki konuk evlerimizle elini taşın altına koyan konfederasyon ve sendikalarımız yönetimlerine teşekkür ediyoruz."

Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker de sendika çalışmalarını anlattı, üyelerin beklentilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

AK Parti Siirt milletvekili adayı Mervan Gül ise toplantıda emeği geçenlere teşekkür ederek, sendikanın her zaman emek ve emekçiden yana tutum sergilediğini belirtti.

Toplantı yapılan diğer konuşmaların ardından sona erdi.