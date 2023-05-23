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Siirt'te mazgal ve rögarlar temizlendi

Siirt'te mazgal ve rögarlar temizlendi

Güncel Haberler

Siirt Belediyesi tıkanan mazgal ve rögarları temizledi.

Siirt Belediyesi tıkanan mazgal ve rögarları temizledi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ) ekipleri, bahar temizliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışlardan dolayı cadde ve sokaklarda tıkanan mazgalları ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp ve diğer atıkları temizleyen ekipler, yağmur suyu hatlarında bir aksama yaşanmaması için rutin bakım yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt Belediyesi Güncel Haberler

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