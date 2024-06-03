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Siirt'te Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Mayıs ayı güvenlik ve asayiş toplantısında yaptığı açıklamada, 'Malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar' arasında bulunan kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik suçlarının Siirt genelinde işlenmediğini belirtti.

SİİRT Valisi Kemal Kızılkaya, Mayıs ayı güvenlik ve asayiş toplantısında yaptığı açıklamada, "2024 yılı ilk 5 aylık zaman diliminde, 'Malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar' arasında bulunan, kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik suçları ilimiz genelinde işlenmemiştir" dedi.

Siirt Valiliği toplantı salonunda 'Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seydi Salman ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, terör örgütü, suç örgütleri ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirterek, "Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran başta terör örgütü olmak üzere, tüm suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Emniyetimiz, Jandarmamız ve Adli Teşkilatımızla birlikte İlimizin huzur ve güveni için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın emrinde olacağız" dedi.

'MAYIS'TA MEYDANA GELEN 438 ASAYİŞ OLAYINDAN 403'Ü AYDINLATILDI'

Mayıs ayı içerisinde kentte düzenlenen terör operasyonları hakkında bilgi veren Vali Kızılkaya, "Bölücü terör örgütü PKK'dan FETÖ'ye, aşırı sol terör örgütlerinden, dini istismar eden terör gruplarına kadar her türlü terör örgütü ile amansız bir mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlimizde Mayıs ayı içerisinde icra edilen 15 terör operasyonu faaliyeti kapsamında 3 sığınak ve mağara imha edilmiş, 13 mayın,3 el yapımı patlayıcı, 3 el bombası, 9 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 docka mühimmatı, 1 makineli tüfek, 1429 fişek, 1 çanta tipi jeneratör, 1 el telsizi, 4 AK-47 şarjörü, 1 el dürbünü ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan 2 şahıs, 'terör örgütüne fon sağlamak' suçundan 2 şahıs ve sosyal medya üzerinden 'terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 6 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. İlimizde hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, gasp, kumar, cinayet, kadına yönelik şiddet gibi asayiş olayları bakımından da suç ve suçlularla mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde Siirt il genelinde 438 asayiş olayı meydana gelmiş, bahse konu olaylardan 403 olay aydınlatılmıştır. Kentte yapılan önleyici faaliyetler neticesinde, 2024 yılının ilk 5 aylık zaman diliminde, 'Malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar' arasında bulunan kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik suçları Siirt genelinde işlenmemiştir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kızılkaya Siirt Güvenlik Valilik Terör Suç Politika Güncel Haberler

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