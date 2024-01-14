Siirt'te mahsur kalan minibüs kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan minibüsteki 7 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki vatandaşlar kurtarıldı.
Pervari'den Doğanköy'e yolcu taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 ST 514 plakalı minibüs, Geçittepe mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yolu açarak, 7 kişinin bulunduğu aracın güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.