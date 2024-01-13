Üye Girişi
Haberler

Siirt'te mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Siirt'in Eruh ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçtaki 3 kişi, Siirt Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bölgede sürücülere uyarı yapıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde karda mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 kişinin içinde bulunduğu araç, Eruh- Şırnak kara yolu Meşindağı (Birini) mevkisinde??????? mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Siirt Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Yolu kardan temizleyen ekipler, mahsur kalan aracı güvenli bölgeye ulaştırdı.

Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bölgede, Siirt-Şırnak yolunu kullanacak sürücülerin araçlarına zincir, takoz, çekme halatı ve kar lastiği bulundurmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Siirt Kara Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Survivor Nefise ne sporcusu, hangi kategoride sporcusu? Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var? Turabi evli mi, çocuğu var mı? Tabii neden açılmıyor? Tabii uygulaması çöktü mü, sorun mu var? TRT Tabii yüklenmiyor, açılmıyor? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir? Erdal Beşikçioğlu nereden, hangi partiden aday oldu? Erdal Beşikçioğlu nereye belediye başkanı adayı oldu? Rüyada terlik görmek ne anlama gelir? Rüyada terlik giymek ne manaya gelir? Rüyada siyah terlik görmek, beyaz terlik görmek ne demek? Nasr Suresi anlamı ve Arapça okunuşu, Türkçe anlamı nedir? Nasr Suresi konusu, ne zaman inmiştir? Nasr Suresi tefsiri nedir? Kureyş Suresi anlamı, fazileti, Türkçe okunuşu nedir? Kureyş Suresi meali, Kureyş Suresi Arapçası nedir? Kureyş suresi konusu nedir? 21 21 saat anlamı ve yorumu nedir? 21:21 saati ne anlama geliyor? 21.21 saati ne demek, ne manaya gelir? BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı? 20 20 saat anlamı ve yorumu nedir? 20:20 saati ne anlama geliyor? 20.20 saati ne demek, ne manaya gelir? 19 19 Saat anlamı nedir? 19:19 saati ne anlama geliyor? 19.19 saati ne demek, ne manaya gelir? Bağlaçlar (De, Ki, Ya da) konu anlatımı ve örnekler! Bağlaç nedir? Bağlaç olan de, ki örnekleri! İngilizce bağlaçlar
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title