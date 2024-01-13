Siirt'te mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde karda mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 kişinin içinde bulunduğu araç, Eruh- Şırnak kara yolu Meşindağı (Birini) mevkisinde??????? mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Siirt Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Yolu kardan temizleyen ekipler, mahsur kalan aracı güvenli bölgeye ulaştırdı.

Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bölgede, Siirt-Şırnak yolunu kullanacak sürücülerin araçlarına zincir, takoz, çekme halatı ve kar lastiği bulundurmaları uyarısı yapıldı.