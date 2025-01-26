Siirt'te Mahsur Kalan 3 Keçi Kurtarıldı
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bayraktepe köyü mevkisinde kayalıklarda mahsur kalan keçilerini kurtaramayan sürü sahibi, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan 3 keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel