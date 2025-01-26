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Siirt'te Mahsur Kalan 3 Keçi Kurtarıldı

Siirt'te Mahsur Kalan 3 Keçi Kurtarıldı
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Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bayraktepe köyü mevkisinde kayalıklarda mahsur kalan keçilerini kurtaramayan sürü sahibi, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan 3 keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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