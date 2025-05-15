Siirt'te Mahalle Bekçisi, Kalp Krizi Geçiren Öğrenciyi Hastaneye Götürdü

Siirt'te Mahalle Bekçisi, Kalp Krizi Geçiren Öğrenciyi Hastaneye Götürdü
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Siirt'te bir mahalle bekçisi, kaldırımda rahatsızlanan üniversite öğrencisi Yunus Özaydın'ı hastaneye yetiştirmeye çalıştı ancak öğrenci kalp krizinden hayatını kaybetti.

SİİRT'te mahalle bekçisinin, kaldırımda yürürken rahatsızlandığını fark edip hastaneye götürdüğü üniversite öğrencisi Yunus Özaydın (30) hayatını kaybetti. Özaydın'ın kalp krizinden öldüğü belirlenirken, mahalle bekçisinin onu hastaneye götürme anları kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi'nde meydana geldi. Park ettiği otomobilinden inen çarşı ve mahalle bekçisi Burak Bulgaz, kaldırımda yürüyen ve bir süre sonra oturan Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Yunus Özaydın'ın (30) rahatsızlandığını fark etti. Özaydın'ın yanına gidince durumunun kötü olduğunu gören Bulgaz, otomobiline bindirerek onu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özaydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yunus Özaydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde toprağa verildi.

Yunus Özaydın'ın rahatsızlandığı ve Bulgaz tarafından hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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