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Siirt'te lise öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

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Siirt'te bir lise öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla pankart açtı. Öğrencilerin Filistin'e destek vermesi katılımcılar tarafından alkışlandı.

Siirt'te lise öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Gazi Anadolu Lisesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için düzenlenen törende İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende cübbe giyinen öğrenciler isimleri okunduğu sırada, "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.

Öğrencilerin Filistin'e destek, İsrail'i protesto için açtığı pankart katılımcılar tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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