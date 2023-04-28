Üye Girişi
Haberi Paylaş
Siirt'te Lise Öğrencileri Arasında Kavga

Siirt'te Lise Öğrencileri Arasında Kavga

Güncel Haberler

Siirt'te lise öğrencisi iki grubun okul çıkışında tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİİRT'te lise öğrencisi iki grubun okul çıkışında tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi iki grup arasında, 15 Temmuz Demokrasi Parkı önünde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrenciler tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, çevredekiler ise kavgayı ayırmak için müdahale etti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga, bir süre sonra sonlandırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kurtalan kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title