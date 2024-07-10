Siirt'te Kuvvetli Rüzgar Sonucu Araçlara Hasar Veren Ağaç Devrildi

SİİRT'te kuvvetli rüzgarda, ağaçlar park halindeki polis aracı ile 1 hafif ticari araç ve 1 motosikletin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Yeni Mahalle Polis Merkezi'nin bahçesindeki ağacın kırılan büyük dalı park halindeki polis aracının üzerine devrildi. Aynı saatlerde, Hz. Fakirullah Caddesi'nde de bir ağaç, park halindeki hafif ticari araç ve motosikletin üzerine devrildi. İki olayda da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.