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Siirt'te Kuvvetli Rüzgar Sonucu Araçlara Hasar Veren Ağaç Devrildi

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Siirt'te kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir polis aracı ile bir hafif ticari araç ve bir motosikletin üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

SİİRT'te kuvvetli rüzgarda, ağaçlar park halindeki polis aracı ile 1 hafif ticari araç ve 1 motosikletin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Yeni Mahalle Polis Merkezi'nin bahçesindeki ağacın kırılan büyük dalı park halindeki polis aracının üzerine devrildi. Aynı saatlerde, Hz. Fakirullah Caddesi'nde de bir ağaç, park halindeki hafif ticari araç ve motosikletin üzerine devrildi. İki olayda da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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