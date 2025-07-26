Siirt'te Kuru Yemişçi Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Siirt'te bir kuru yemişçiden Siirt fıstığı çalan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. İş yeri sahibi M.R.E., sabah iş yerinde fıstıkların çalındığını fark ederek polise başvurdu. Polis, şüpheli F.K.'yı yakaladı.

Siirt'te bir kuru yemişçiden Siirt fıstığı çalınması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Helvacılar Çarşısı'nda saat 01.35 sıralarında bir iş yerinin önünden geçen yüzü kapalı şüpheli, brandayla örtülü kuru yemişleri inceledikten sonra bir çuval Siirt fıstığını alarak uzaklaştı.

Sabah, fıstıkların çalındığını fark eden iş yeri sahibi M.R.E. polise başvurdu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık şüphelisinin F.K. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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