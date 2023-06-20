Siirt'te Kurban Satış ve Kesim Yerleri Belirlendi

Siirt Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Kurbanlık satışları sadece Gökçebağ yolundaki canlı hayvan pazarında yapılacak, kesimler ise Siirt Belediyesi'ne ait mezbaha ve Doğan Mahallesi eski E-Tipi Cezaevi arkasındaki çiftlikte gerçekleştirilecek.

Siirt Belediyesince kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirleri aldı.

Komisyonca alınan kararla, kurbanlık satışlar veteriner kontrollerinde sadece Gökçebağ yolundaki canlı hayvan pazarında, kurban kesimleri ise Gökçebağ yolundaki Siirt Belediyesine ait mezbaha ve Doğan Mahallesi eski E-Tipi Cezaevi arkasındaki çiftlikte yapılabilecek.

Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbiri gözden geçirecek olan ekipler, satış ve kesim yerlerini sürekli takip edecek, dezenfekte edecek.

Belirlenen alanların dışında satış ve kesim yapılmaması için il genelinde denetim yapılacak, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.