SİİRT (AA) - Siirt'te kumar oynanan okey salonunda tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir okey salonunda denetim yapıldı.

Salonda üzerinde 1300 lira para bulunan bir masada tavla içerisinde zar atarak oyun oynayan 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, diğer masada ise iskambil kağıtları ve 50 lira para belirledi.

Söz konusu eşyaları muhafaza altına alan ve iş yeri hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatan ekipler, oyun oynayan 5 şüpheliye 9 bin 95 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler, aynı iş yerindeki üst aramasında bir şüphelide sürüntülü payp, bir şüphelide de 1 fişek metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.