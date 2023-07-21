Siirt'te KPSS sınavına ücretsiz ulaşım hizmeti

Siirt'te yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak olan öğrencilere ve refakatçilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Sabah erken başlayacak seferlerden faydalanmak isteyen öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.