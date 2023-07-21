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Siirt'te KPSS sınavına ücretsiz ulaşım hizmeti

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Siirt'te yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak olan öğrencilere ve refakatçilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Sabah erken başlayacak seferlerden faydalanmak isteyen öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

Siirt'te pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecek tüm katılımcılara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sınava girecek öğrenci ve refakatçilerine toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

Sabah erken başlayacak seferlerden yararlanmak isteyen öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt KPSS Güncel Haberler

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