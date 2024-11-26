Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

 Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı

 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

Siirt'te Köy Yollarında Yenileme Çalışmaları

Siirt'te Köy Yollarında Yenileme Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in çeşitli ilçelerindeki köylerde yol yapım, menfez onarım ve temizleme çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köylerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt'in merkez, Kurtalan, Şirvan, Pervari, Eruh ve Baykan ilçesinin köylerinde yol yapım, menfez onarım ve temizleme çalışmaları yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarının yapımına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kurtalan'ın Tütün köyü ile Tepecik mezrası yol stabilize çalışması tamamlandı, Beykent köyünün bahçe yolu açma çalışması devam ediyor.

Pervari'nin Bend köyü yol temizlemesi, Ormandalı köy içi stabilize, Gümüşören köyü ile Sarıçiçek ve Ulupınar mezarlarına konteyner okul nakli çalışması tamamlandı.

Merkeze bağlı Koçlu köyünde 3 kilometre köy içi, okul servisi yolu ve 2 kilometre stabilize, Sağırsu köy içi stabilize, Eruh'a bağlı Dalkorur-Üzümlük köy yolu menfez onarımı, temizleme ile Baykan'ın İkizler-Dilektepe köyleri arası 8 kilometre güvenlik yolu, yol bakımı menfez açma stabilize çalışması tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, köylerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini, köylerde, Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla yol çalışmalarının yanı sıra su kanalları ve menfezlerin temizlendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
img

Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti
img

2 kedi cinsi için yasaklama kararı
img

Riva'dan çıkan karar belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı izleme link var mı? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Bir Gece Masalı 13. bölüm full HD tek parça izleme linki 26 Kasım Salı! Bir Gece Masalı canlı izle! 26 Kasım Salı Bir Gece Masalı 13. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 26 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Yengeç, Oğlak, Koç burcu yorumu! 26 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 26 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi) Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Akın Gürlek hangi görevlerde bulundu? TRT Spor yayın akışı 26 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.