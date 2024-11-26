Siirt'te Köy Yollarında Yenileme Çalışmaları

Siirt'in merkez, Kurtalan, Şirvan, Pervari, Eruh ve Baykan ilçesinin köylerinde yol yapım, menfez onarım ve temizleme çalışmaları yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarının yapımına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kurtalan'ın Tütün köyü ile Tepecik mezrası yol stabilize çalışması tamamlandı, Beykent köyünün bahçe yolu açma çalışması devam ediyor.

Pervari'nin Bend köyü yol temizlemesi, Ormandalı köy içi stabilize, Gümüşören köyü ile Sarıçiçek ve Ulupınar mezarlarına konteyner okul nakli çalışması tamamlandı.

Merkeze bağlı Koçlu köyünde 3 kilometre köy içi, okul servisi yolu ve 2 kilometre stabilize, Sağırsu köy içi stabilize, Eruh'a bağlı Dalkorur-Üzümlük köy yolu menfez onarımı, temizleme ile Baykan'ın İkizler-Dilektepe köyleri arası 8 kilometre güvenlik yolu, yol bakımı menfez açma stabilize çalışması tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, köylerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini, köylerde, Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla yol çalışmalarının yanı sıra su kanalları ve menfezlerin temizlendiğini belirtti.