Siirt'te Koruma Altındaki Salep Soğanını Kaçak Toplayana Yüksek Cezai İşlem

Siirt'te, koruma altındaki salep soğanını kaçak toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Şefliği ile Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, yol devriyesi sırasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, endemik bitki türleri arasında bulunan ve toplanması yasak olan 86 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

İzinsiz salep soğanı toplayan kişiye, 387 bin 141 bin lira ceza uygulandı.??????????????