Siirt'te Korkunç Cinayet: Hamile Kadın ve Amca Öldürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, hamile eşini ve amcasını silahla öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Onur A. (32), sabaha karşı evlerinde henüz bilinmeyen nedenle 3 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Mine A'yı (27) tabancayla vurdu.

Onur A, silah sesini duyarak eve gelen annesi Mualla (50), amcaları Özgür (43) ve Fikret (45) ile yengesi Nurşen A'ya (41) da silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, saldırganın eşi Mine ve amcası Özgür A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda ağır yaralanan diğer 3 kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde şüpheliyi kullandığı silahla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cenazeler, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.