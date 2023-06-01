Siirt'te Kontrolden Çıkan Araç Bir Evin Bahçesine Uçtu
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Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir evin bahçesine uçtu. Kaza, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir evin bahçesine uçtu.
Kaza, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Gökçebağ beldesinde seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel