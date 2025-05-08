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Siirt'te Kıyafet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Siirt'te Kıyafet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Siirt'te bir mağazadan kıyafet hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheli M.İ, güvenlik görevlileri tarafından durdurulup polise bildirildi. Yapılan incelemede hırsızlık tespit edilerek şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te bir mağazadan kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan özel güvenlik görevlileri, hastane içinde kıyafet değiştiren bir kişiden şüphelenerek Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması üzerinden durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.İ'yi Güres Caddesi'nde yakaladı.

Ekipler, M.İ'nin elindeki poşette yaptığı incelemede kıyafet bulunduğunu belirledi.

Şüphelinin kıyafetleri ücret karşılığında aldığını ifade etmesi üzerine polis, mağaza görevlileriyle iletişime geçti.

Mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarından kıyafetlerin çalındığını tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin mağaza önündeki kıyafetleri inceledikten sonra eline alarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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