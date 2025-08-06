Siirt'te Kezer Çayı'nda Boğulma Tehlikesi

Siirt'te serinlemek için girdikleri Kezer Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri akıntıya kapıldı.

3 arkadaş, serinlemek için kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'na girdi.

Çayda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir çocuk kendi çabasıyla sudan çıkarken, bir çocuğu da AFAD ekipleri kurtardı.

Ekipler, kaybolan 12 yaşındaki E.E'nin bulunması için çalışma başlattı.