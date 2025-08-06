Siirt'te Kezer Çayı'nda Boğulma Tehlikesi

Siirt'te Kezer Çayı'nda Boğulma Tehlikesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te serinlemek amacıyla Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan biri akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siirt'te serinlemek için girdikleri Kezer Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri akıntıya kapıldı.

3 arkadaş, serinlemek için kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'na girdi.

Çayda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir çocuk kendi çabasıyla sudan çıkarken, bir çocuğu da AFAD ekipleri kurtardı.

Ekipler, kaybolan 12 yaşındaki E.E'nin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu

Kolaya okkalı zam! İşte 2,5 litrelik kolanın fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! 30 sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler

30 sonra bir ilk yaşandı, görmek için bölgeye akın ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.