Siirt'te Kezer Çayı'na Düşen Çocuklar için Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Siirt'te Kezer Çayı'na Düşen Çocuklar için Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı
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Siirt'te Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan biri kendisi kurtulurken, diğeri ekipler tarafından kurtarıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan diğer çocuk için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SİİRT'te Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan 1'i kendi imkanlarıyla kurtuldu, 1'i kurtarıldı, 1'i akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda meydana geldi. Çaya giren 3 çocuk, akıntıya kapıldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, Batman Belediyesi dalgıç, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuklardan biri kendi çabasıyla kıyıya çıkarken, biri ekipler tarafından kurtarıldı. Suda kaybolan diğer çocuk için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Kezer Çayı'ndaki çalışmalarda dalgıç ekipler su altında tarama yaparken, kurtarma anlarından biri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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