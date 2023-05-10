Siirt'te Kereste Yüklü TIR Alev Aldı
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Siirt-Eruh kara yolunda seyreden kereste yüklü TIR alev aldı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. TIR kullanılamaz hale gelirken yol çalışmalar sonrası açıldı.
SİİRT'te seyir sırasında alev alan kereste yüklü TIR, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Siirt-Eruh kara yolunda seyreden kereste yüklü TIR, sabah saatlerinde alev aldı. TIR şoförü, aracı emniyet şeridine çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, kapatılan yol çalışmalar sonrası açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel