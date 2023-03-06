SİİRT'TE KEREM ÖĞRETMEN, GÖREV YAPTIĞI OKULDA ÖĞRENCİLERİNİ TIRAŞ EDİYOR

SİİRT'te Cumhuriyet İlkokulu'nda 15 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Kerem Aydın, erkek öğrencilerini gönüllü olarak tıraş ediyor. Merkez Dumlupınar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nda 15 yıldır görev yapan Sınıf Öğretmeni Kerem Aydın, ders programındaki boş vakitlerini, el becerisi sayesinde öğrencilerini tıraş ederek değerlendiriyor. Boş derslerinde, teneffüslerde ve okul çıkışlarında ailelerinden izin alarak öğrencileri tıraş ettiğini söyleyen Aydın, "Bu sene dördüncü sınıf okutuyorum. O yüzden haftada yedi saatlik boş derslerim oluyor. Branş öğretmenleri derse giriyor. Ben de bu süre içerisinde ne yapabilirim diye düşündüm. El becerimi çocuklara yansıtmayı düşündüm. Bu yüzden öğrencilerimizin saç tıraşını gerçekleştiriyorum? dedi.

'AİLELERİN DUALARINI ALIYORUM'

Öğrenci velilerinin de bu durumdan memnun olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

"Bundan çocuklar da memnun ben de severek yapıyorum. Bu durum ailelerin de gerçekten hoşuna gitti. Hep dua ettiklerinin haberini alıyorum. Onların da hoşuna gitti, onlar da sevindiler. Maddi durumu olmayan öğrenciler maddi bir yükten de kurtulmuş oldular. Ayrıca öğrencinin bir öğretmen tarafından tıraş edilmesi öğrenci açısından çok değişik ve farklı bir duygu oldu." (DHA)