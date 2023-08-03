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Siirt'te Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Uzlaşma Görüşmeleri Devam Ediyor

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Siirt Belediyesi ile mülk sahipleri arasında devam eden görüşmelerde, proje fiyatlandırması ve rayiç bedel gündeme geldi. Uzlaşma komisyonuna davet edilen mülk sahiplerinden, mağduriyet yaşanmaması ve projenin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için konuya hassasiyet göstermeleri istendi. Uzlaşma görüşmelerinin bu hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Siirt'te "Kentsel Dönüşüm Projesi" 1. etap Karakol Mahallesi'ndeki uzlaşma görüşmeleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi ile mülk sahipleri arasında devam eden görüşmelerde, proje fiyatlandırması ve rayiç bedel gündeme geldi.

Uzlaşma komisyonuna davet edilen mülk sahiplerinden, mağduriyet yaşanmaması ve projenin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için konuya hassasiyet göstermeleri istendi.

Uzlaşma görüşmelerinin bu hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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