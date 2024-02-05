Siirt'te Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etapta Evler Teslim Edildi

SİİRT'te belediye, TOKİ ve hak sahipleri arasında sözleşmelerin imzalanmasının ardından, Karakol Mahallesi'nde 'Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci Etap' çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek binalardaki 25 hak sahibine, kura çekimi ile evleri teslim edildi.

Siirt Belediyesi, TOKİ ve hak sahipleri arasında 'Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci Etap' çalışmaları kapsamında 116 konut, 72 işyeri ve 5 bodrum için, uzlaşı ve inşaat sözleşmelerinin ardından hak sahipleri için tören düzenlendi. Veysel Karani Mahallesi'ndeki TOKİ binalarının önünde düzenlenen törende noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Törene Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve hak sahipleri katıldı. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül, işyerlerinin tamamının yerinde, konutların ise 56'nın yerinde, 50'sinin de Veysel Karani Mahalle'sindeki konutlarda dönüştürüleceğini söyledi.

'YIKIM İŞLEMLERİNE HAFTAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, Kalekol Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarının haftaya başlayacağını ifade ederek, 'Bugün 25 tane Karakol Mahallesi'nde birinci etapta kentsel dönüşüme başlattığımız hak sahibine evlerini teslime edeceğiz. Mahallede tekrar kalmak isteyen hemşerilerimiz var, onları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, hükümetimiz kira bedellerini karşılamak suretiyle onları o alandan hızlıca tahliye etmiş olacağız. Haftaya da yıkım işlerine hızlı bir şekilde başlayacağız. Durmaksızın devam eden bu alanda hızlı bir yıkım çalışması yapacağız. Bu yıkımı gerçekleştirdikten sonra da yine hızlı bir şekilde yapımı devam edecek. Biz bu alanı hem Siirt'imiz için çok kıymetli olan, tarihi misyonu olan, şehrimize misafir olan ve Ulu Camii'mizin etrafını derli toplu görebileceği, hem görsel anlamda hem kentsel anlamda çok sağlam bir yapılaşmanın olduğu bir alan olarak inşa edeceğiz' dedi.(DHA)