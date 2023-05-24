SİİRT'TE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

SİİRT'te 6 mahallede planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sözleşmelerin imzalanmasıyla Karakol Mahallesi'ndeki binaların yıkımına başlandı.

Siirt'te belediye ile 6 mahalledeki daire sahipleri arasında uzlaşı ve inşaat sözleşmelerinin imzalanmasının ardından, Karakol Mahallesi'nde 'Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci Etap' çalışmalarına başlanıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Kentsel dönüşümün, Siirt'in özgün mimarisine uygun ve yatay mimaride olacağını belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Çarşılar muhafaza edilecek. Buradaki Ulucami başta olmak üzere tarihi eserlerimiz ve kültürel tarihi değerlerimiz yine ön plana çıkarılacak. Kentsel dönüşüm çalışmaları bir seneyi geçkin süredir devam ediyor. Şu anda Karakol Mahallesindeyiz, tabi bitişiğinde İnönü, Sakarya, Ülkü, Batı ve Ulus mahalleleri ile toplam 6 mahalleden oluşan eski Siirt'in kentsel dönüşüm çalışmalarında Karakol Mahallesi'nde 1'inci Etap çalışmaları kapsamında yaklaşık 1,5 hektarlık alanda bugün itibariyle çalışmaları tamamlanan binaların yıkımı ile başlayacak inşallah? dedi.

Tarihi niteliği olmayan yapıların yıkılarak kentin kültürüne, tarihine uygun yapıların yapılacağını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, İtinayla hazırlanan kentsel dönüşüm projesi ile eski canlı günlerine, Siirt'in merkezi olacağı zamanlara çok kısa süre içerisinde ulaşacağız. Diğer etaplarda da eş zamanlı olarak devam ettireceğiz. Birinin tamamlanmasını beklemeden diğer etaplarda da çalışmalar devam edecek. Çok güzel bir çalışma olacak inşallah? diye konuştu. (DHA)