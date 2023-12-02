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Siirt'te Kendini Bıçaklayan Şahıs Polis Tarafından İkna Edildi

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Siirt'te eşiyle tartışan Zeynel A., kendini bıçaklayarak yaraladı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen Zeynel A., tedavi altına alındı.

SİİRT'te eşiyle tartışıp kendini bıçaklayan Zeynel A., polis ekiplerince ikna edilerek, tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Yeni Mahalle, Hami Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen eşiyle tartışan Zeynel A., yanında getirdiği bıçakla kendine zarar vermeye başladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre yanına kimseyi yaklaştırmayan Zeynel A., polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Zeynel A., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeynel A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Siirt Olaylar 3. Sayfa Güncel Haberler

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