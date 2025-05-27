Siirt'te Keklik Avına 43 Bin Lira Ceza

Siirt'te Keklik Avına 43 Bin Lira Ceza
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Siirt'te canlı kınalı keklik avlayan bir kişiye 43 bin 619 lira para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avlanan kekliklere el koyarak, gerekli tedavi ve rehabilitasyondan sonra onları doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Siirt'te keklik avına 43 bin lira ceza

SİİRT - Siirt'te canlı kınalı keklik avlayan bir kişiye 43 bin 619 lira para cezası kesildi.

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kaçak keklik avladığı tespit edilen bir kişiye 43 bin 619 lira idari para cezası uygulayarak canlı olarak yakalanmış 2 adet kınalı kekliğe el koydu. Keklikler, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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