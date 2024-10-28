Siirt'te Kaza: Hafif Ticari Araç İstinada Çarptı, İki Yaralı

SİİRT'te kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siirt-Batman kara yolu, Gürgöze köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Eren C. idaresindeki 72 AK 342 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak istinat duvarına çaptı. Kazada yan yatan araçtaki sürücü ile Zeynep C. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,