Siirt'te Kayıp Kaçak Oranı Yüzde 6'ya Düşürüldü

Dicle Elektrik, Siirt'te elektrikte kayıp kaçak oranının yüzde 6'ya gerilediğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Siirt'te enerji arz güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü altyapı iyileştirme çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde etti.

Özelleşme sürecinin ardından şirket tarafından Siirt'e yapılan teknoloji ve altyapı yatırımları sayesinde kayıp kaçak oranları ve kesinti süreleri Türkiye ortalamasının altına indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Siirt'in enerji altyapısını modernize etmek ve güçlendirmek amacıyla son 10 yılda 1,5 milyar liraya yaklaşan yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sadece 2024 yılı yatırım kapasitelerinin 300 milyon lirayı aştığı bilgisini veren Arvas, "Bu kapsamda yaptığımız yatırımlarda en büyük kalemi şebeke yatırımları oluşturdu. Bunun yanı sıra küçük ek tesis, modüler hücre, aydınlatma ve sayaç yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı tüketimle mücadele sonucunda ilde büyük düşüşler sağlandığını aktaran Arvas, şunları kaydetti:

"2016 yılında Siirt il merkezinde yaklaşık yüzde 28 olan kayıp kaçak oranı, 2024 itibarıyla yüzde 6 seviyelerine geriledi. 'Kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz' olarak adlandırılan 3K alanlarında kayıp kaçak oranlarını yüzde 3'e kadar düşürdük. 2013 yılından günümüze kadar yürüttüğümüz yoğun altyapı çalışmalarıyla kaçak oranlarını düşürürken kesinti sürelerini de bununla orantılı olarak azaltmayı başardık. Çalışmalarımızla Siirt'in enerji arz güvenliğini artırmaya, böylelikle enerji maliyetlerini de düşürerek vatandaşlarımızın enerji ihtiyacını çok daha hesaplı hale getirmeye devam edeceğiz."

Bildirimsiz, uzun süreli elektrik kesintisinin imar içi yerlerde daha az, imar dışı yerlerde ise daha yüksek olduğunu ifade eden Arvas, bunun da tarımsal sulamada kayıt dışı tüketimden kaynaklandığını belirtti.

Kırsalda, özellikle yaz aylarında kaçak trafoların kullanılmasının şebekeleri olumsuz etkilediğine işaret eden Arvas, "Bunun önüne geçebilmek için imar içi alanlarda yürüttüğümüz mücadeleyi kırsal alanlara da taşıyacağız. 3K alanlarında sağladığımız ilerlemeyi düzenli bakım çalışmaları ve şebeke yatırımlarıyla şehrimizin her noktasına taşıma hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." bilgisini paylaştı.