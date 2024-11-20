Siirt'te Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi Bulundu
Siirt'te dün kaybolan zihinsel engelli H.K, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından başlatılan arama çalışmaları sonucunda H.K, Başur Köprüsü altında bulundu ve sağlık kontrolü için sağlık ekiplerine teslim edildi.
Siirt'te dün kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.
Merkez Aktaş köyü mevkisinde dün zihinsel engelli H.K'den (50) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve İHH arama ve kurtarma ekipleri, arazide arama tarama faaliyeti başlattı.
H.K, arama sonucu sabah saatlerinde Başur Köprüsü'nün altında bulundu.
H.K, sağlık kontrolü için sağlık ekiplerine teslim edildi.