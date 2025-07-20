Siirt'te Kaybolan Zihinsel Engelli Birey Bulundu

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Siirt'te kaybolan 59 yaşındaki zihinsel engelli Sait O, arama çalışmalarının ardından evine 4 kilometre uzaklıkta arazide bulundu. 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla sağ salim ailesine teslim edildi.

Siirt'te kaybolan ve arama çalışmaları süren zihinsel engelli, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.

Merkeze bağlı İnkapı köyünde zihinsel engelli Sait O'dan (59) haber alamayan yakınları, dün gece durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, termal kamera özellikli dronla köyün çevresinde yaptığı taramada Sait O'nun yerini tespit etti.

Köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Sait O, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. ??

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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