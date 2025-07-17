Siirt'te Kaybolan Kredi Kartıyla Harcama Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Siirt'te bir doktorun kaybettiği kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Doktor H.A, cüzdanının kaybolduğunu ve kartla 11 bin 180 liralık harcama yapıldığını fark etti. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Siirt'te bir doktorun kaybettiği kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte görev yapan doktor H.A, Yeni Mahalle Camisi mevkisinde cüzdanını kaybettiğini, cüzdanındaki kredi kartından da 11 bin 180 liralık harcama yapıldığını fark etti.

Durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, cüzdanı alıp kredi kartından harcama yapanların F.K, Z.A. ve A.Ç. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, kayıp cüzdandaki kartlarla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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