Siirt'te Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan biri kendi imkânlarıyla kurtulurken, 12 yaşındaki Musa Erdoğan akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan arama çalışmalarının ardından çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Siirt'te Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan 1'i kendi imkanlarıyla kurtuldu, 1'i kurtarıldı, Musa Erdoğan (12) ise akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgede başlatılan arama- kurtarma çalışması sonucu, kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Musa Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akif ÖZALP/ SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

Barajların kuruduğu büyükşehrimizde bu gece sular kesiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.