Siirt'te Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Siirt'te Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan biri kendi imkânlarıyla kurtulurken, 12 yaşındaki Musa Erdoğan akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan arama çalışmalarının ardından çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Siirt'te Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan 1'i kendi imkanlarıyla kurtuldu, 1'i kurtarıldı, Musa Erdoğan (12) ise akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgede başlatılan arama- kurtarma çalışması sonucu, kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Musa Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akif ÖZALP/ SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel