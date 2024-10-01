Siirt'te Kaybolan Berfin Çelik Bulundu
Berfin Çelik, kaybolduğu gün evinden çıkıp küpesini bulmak için yola çıkmıştı. 4 saat süren arama çalışmaları sonucunda 5 kilometre uzakta bitkin halde bulundu ve sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edildi.
5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Siirt'te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Berfin Çelik, çalışmaların 4'üncü saatinde mezraya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu. Bitkin halde bulunan Berfin, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Akif ÖZALP/SİİRT,