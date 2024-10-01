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Siirt'te Kaybolan 14 Yaşındaki Kız için Arama Çalışması Başlatıldı

Siirt'te Kaybolan 14 Yaşındaki Kız için Arama Çalışması Başlatıldı
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Siirt'in Tuzkuyu köyünde kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan Berfin Çelik'ten (14) haber alınamıyor. Aile üyeleri durumu 112'ye bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı.

SİİRT'te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Berfin Çelik (14) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, merkeze bağlı Tuzkuyu köyü Tepe Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre, öğlen saatlerinde kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan Berfin Çelik'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Berfin'i bulmak için köy çevresinde dron yardımıyla arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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