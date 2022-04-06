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Siirt'te kayalıktan düşen kadın ağır yaralandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te kayalıktan düşen kadın ağır yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıktan düşen kadın ağır yaralandı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıktan düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Köprüçay köyü yakınlarındaki kayalık bölgeye ot toplamak için çıkan N.K. (48) dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan N.K'nin bir yakınının durumu bildirmesi üzerine bölgeye UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce düştüğü bölgeden alınan N.K, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Pervari, Siirt, Güncel, Haberler

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