Siirt'te Kayalıktan Düşen Çocuk Kurtarıldı

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Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki M.A, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Çobanören köyü kırsalındaki dağlık alanda hayvan otlatan M.A, dengesini kaybederek kayalıktan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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