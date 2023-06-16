Siirt'te karne heyecanı yaşandı

Siirt'te 538 okulda eğitim gören 92 bin 200 öğrenciye karne dağıtıldı.

Siirt'te 538 okulda eğitim gören 92 bin 200 öğrenciye karne dağıtıldı.

Siirt 14 Eylül Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, sınıfları gezerek öğretmenlere teşekkür etti.

İl genelinde 538 okulda eğitim gören 92 bin 200 öğrencinin karnelerini aldığını belirten Edip, özel gereksinimli sınıflarda karne dağıttığı öğrencilere, karne hediyesi olarak kantinden yemek ikram etti.