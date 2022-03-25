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Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK (AA) - Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçe kırsalında kar yağışı dün geceden bu yana etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Şirvan'da 2 köy ve 1 mezra, Eruh'ta 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 4 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede, 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de İl Özel İdaresi ekiplerince, yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Bingöl, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Haberler

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