Siirt'te karın ağrısı şikayeti çeken hastanın böbreğinden 5 santimetrelik kitle çıkarıldı

Siirt'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hasta, kapalı yöntem böbrek ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Kentte ikamet eden Suriye uyruklu Hamid Ali (61), karın ağrısı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkiklerde sağ böbreğinde 5 santimetre kitle tespit edilen Hamid Ali, Üroloji Uzmanı Dr. Emrullah Durmuş ve Dr. Mehmet Sevim tarafından ameliyata alındı.

Üroloji Uzmanı Dr. Emrullah Durmuş, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, hastanın başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Hastanın daha önce başka merkezlere başvurduğunu ve operasyon gerektiğini ancak yüksek riskli olması nedeniyle ameliyatının yapılmadığını aktaran Durmuş, tetkiklerde Hamid Ali'nin sağ böbreğinde büyük bir kitle tespit edildiğini aktardı.

Durmuş şunları konuştu:

"Hastanede laparoskopik radikal nefrektomi (böbreğin tamamen alınması) ameliyatını başarılı bir şekilde tamamen kapalı yöntem ile uyguladık. Eskiden olduğu gibi hastanın vücudunda 20-25 santimetre kesi yerine karnının içerisine 3 küçük delikten girerek böbreği kitle ile beraber tamamen dışarı aldık. Hastamızın bugün ameliyat sonrası 4. günü ve her şey istediğimiz gibi seyretmekte olup yarın taburcu etmeyi planlıyoruz. Bu tarz riskli ameliyatlar için hastalarımızın büyük merkezlere sevk edilmesine gerek olmayıp kapalı sistem böbrek ameliyatları kliniğimizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır."